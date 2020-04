Er heisst Helvetia (CH) Swiss Property Fund und steht vom 6. bis 27. Mai zur Zeichnung offen, der Start soll dann am 3. Juni erfolgen.St.Gallen - Die Asset-Management-Tochter des Versicherers Helvetia lanciert einen neuen Immobilienfonds. Er heisst Helvetia (CH) Swiss Property Fund und steht vom 6. bis 27. Mai zur Zeichnung offen, der Start soll dann am 3. Juni erfolgen. Qualifizierte Anleger können Anteile des Fonds vom 6. bis 27. Mai 2020, 12:00 Uhr, zeichnen. Die Neulancierung ermöglicht den Einstieg zum Net Asset Value...

Den vollständigen Artikel lesen ...