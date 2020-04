In Gelsenkirchen ist am Mittwochmorgen ein 28 Jahre alter SEK-Beamter bei einem Polizeieinsatz erschossen worden. Der Vorfall ereignete sich gegen 6 Uhr im Stadtteil Buer, teilte die Polizei über den Kurznachrichtendienst Twitter mit.



Demnach wurde der Beamte bei einer Durchsuchungsmaßnahme von einem 29 Jahre alten Gelsenkirchener angeschossen und schwer verletzt - etwa eine Stunde später erlag er in einem Krankenhaus seinen Verletzungen. Polizei und Staatsanwaltschaft nahmen die Ermittlungen in dem Fall auf. Weitere Details wurden zunächst nicht mitgeteilt.

