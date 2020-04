Die Bundesregierung erwartet wegen der Coronakrise eine schwere Rezession in Deutschland. Das geht aus der sogenannten Frühjahrsprojektion der Regierung hervor, die am Mittwochnachmittag veröffentlicht wurde.



Für das laufende Jahr wird demnach ein Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 6,3 Prozent erwartet. Für das kommende Jahr rechnet das federführende Bundeswirtschaftsministerium dann allerdings wieder mit einer Erholung. Das Plus könnte dann bei 5,2 Prozent liegen. Die Wachstumsverluste aus diesem Jahr würden demnach 2021 noch nicht vollständig ausgeglichen werden.

Fondsmanager Nr.1 nutzt diese Hebelschein-Empfehlungen - HIER klicken