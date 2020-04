Der Jahres CPI liegt in Deutschland im April leicht über den Markterwartungen. - Der EUR/USD handelt weiterhin im positiven Bereich nahe der 1,0850 - Die Inflation Deutschlands, gemessen am Verbraucherpreisindex (CPI), wird im April voraussichtlich auf Jahresbasis bei 0,8% liegen, wie die von Destatis am Mittwoch veröffentlichten vorläufigen Daten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...