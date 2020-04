Das Umweltinstitut München hat eine Aktion unter dem Motto "Geht uns aus der Sonne" gestartet. Die Organisation sammelt Unterschriften für einen Brief an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier. Das Schreiben fordert von der Politik, Hürden für den Ausbau der Photovoltaik abzubauen. "Die Bundesregierung schnürt derzeit milliardenschwere Hilfspakete, um die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen. Mit einer Solaroffensive kann sie zukunftsfähige Arbeitsplätze schaffen und unsere Energieversorgung ...

