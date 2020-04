Der SMI büsst am Ende 0,24 Prozent auf 9'865,32 Punkte ein.Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt herrschte zur Wochenmitte zwar eine gute Stimmung und das Gros der Titel verzeichnete Gewinne. Weil die drei Schwergewichte Nestlé, Novartis und Roche aber deutliche Einbussen verzeichneten, schloss der SMI leicht im Minus. Der Schweizer Leitindex unterschied sich damit klar von wichtigen Indizes an anderen europäischen Handelsplätzen, die markant anzogen.

Den vollständigen Artikel lesen ...