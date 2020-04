Eine städtische Farm in Liverpool, die in einem victorianischen Tunnel unter dem Baltic Triangle angesiedelt ist, liefert während der Ausgangssperre Kisten mit Blattgemüse an Liverpools isolierte Bewohner. Seit dem Start seines "Greens for Good"-Projektes letztes Jahr war Farm Urban damit beschäftigt, Kisten an Unternehmen und Schulen der Stadt zu liefern....

Den vollständigen Artikel lesen ...