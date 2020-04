Nach Angaben des deutschen Robert-Koch-Instituts (RKI) stieg die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle auf 159.119, wobei insgesamt 6.288 Todesfälle gemeldet wurden. Die Zahl der Fälle stieg in Deutschland um 1.478, die tägliche Zuwachsrate stieg um 0,9% von 0,8% am Mittwoch. Die Zahl der Todesfälle stieg um 173 gegenüber 202 am Vortag. EUR/USD Reaktion ...

