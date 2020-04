Nach dem kräftigen Kursschub haben Europas Börsen am Donnerstag vor dem Leitzinsentscheid der Europäischen Zentralbank zunächst innegehalten.London / Paris - Nach dem kräftigen Kursschub haben Europas Börsen am Donnerstag vor dem Leitzinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) zunächst innegehalten. Marktbeobachter sprachen von Gewinnmitnahmen vor dem langen Wochenende. In einigen europäischen Ländern wie Frankreich, Italien und Spanien wird an diesem Freitag feiertagsbedingt nicht gehandelt. Der EuroStoxx 50 trat - nach einem...

