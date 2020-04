schon wieder haben wir es mit einer feiertagsbedingt verkürzten Handelswoche zu tun - schließlich wird am morgigen Freitag der 1. Mai gefeiert, der seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert als "Tag der Arbeit" begangen wird. Die Ursprünge reichen jedoch viel weiter in die Vergangenheit zurück; im Mittelalter wurde am 1. Mai der Hl. Walburga (daher auch "Walpurgisnacht") gedacht, unter anderem übrigens Schutzheilige gegen Krankheiten und Seuchen, womit der aktuelle Bezug unseres kleinen Ausflugs in die Geschichte auch gleich wiederhergestellt wäre. Denn das Thema COVID-19 alias SARS-CoV-2 hat Deutschland auch in dieser Woche auf Trab gehalten: Zahlen, nichts als Zahlen! Die Reproduktionszahl R, die Anzahl der bestätigten Infektionen, deren Zuwachsrate, die Verdopplungszeit oder doch die Inzidenz, also die Fallzahl pro 100.000 Einwohner - die Kennzahlen der Corona-Pandemie sind beinahe so zahlreich wie deren Interpretationsmöglichkeiten, was auch in dieser Woche für muntere Diskussionen sorgte. Lockerungen ja oder nein und wenn ja, wieviel und für wen bzw. wann und denkt hier eigentlich auch mal irgendjemand an die Wirtschaft? Während sich die Lager an Argumenten gegenseitig zu übertrumpfen versuchen, eroberte der DAX in dieser Woche die nächsten Hürden auf der Oberseite zurück: ...

