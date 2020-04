Bei 6,9 Milliarden Kilowattstunden Strom lag der Photovoltaik-Ertrag im April in Deutschland. Nur im Juni 2019 produzierten Photovoltaik-Anlagen noch mehr Strom. In den ersten vier Monaten dieses Jahres erzeugten die PV-Anlagen damit 17 Prozent mehr Strom als im Vorjahr. Der April 2020 war ungewöhnlich sonnig. Das schlägt sich auch in der Stromerzeugung nieder. Der Photovoltaik-Ertrag im April lag bei rund 6,9 Milliarden Kilowattstunden (Mrd. kWh) Strom - so viel wie noch nie in einem Monat April ...

