Angesichts neuer Rekordwerte bei der Kurzarbeit fordert die Linken-Bundestagsfraktion eine massive Anhebung des Kurzarbeitergeldes. "Die rasant steigende Kurzarbeit sichert erst mal Arbeitsplätze, aber für Millionen Menschen sind damit unzumutbare Einbußen verbunden. Das Kurzarbeitergeld reicht nicht, es muss weiter aufgestockt werden", sagte Linksfraktionschef Dietmar Bartsch den Zeitungen des "Redaktionsnetzwerks Deutschland".



Viele Menschen rutschten jetzt in Armut und Hartz IV, weil bis zu 40 Prozent ihres Einkommens wegfielen. "Wir brauchen eine schnelle Anhebung des Kurzarbeitergeldes auf 90 Prozent, für Menschen im Niedriglohnsektor auf 100 Prozent", so der Linken-Politiker weiter. Er habe außerdem die Befürchtung, dass ein Teil der Kurzarbeiter bei einem längeren Verlauf der Krise den Job noch verlieren werde.



"Die Arbeitslosenzahl steigt schon jetzt extrem. Wir brauchen Vorbereitungen und eine Absicherung durch ein verbessertes Arbeitslosengeld I", so der Linksfraktionschef. Die Bundesregierung müsse mehr tun "für den sozialen Frieden in unserem Land". Die Stimmung drohe zu kippen.



"Die Menschen werden dann die Maßnahmen nicht länger akzeptieren", sagte Bartsch den Zeitungen des "Redaktionsnetzwerks Deutschland". Deutschlands Unternehmen haben in der Coronakrise bis zum 26. April für 10,1 Millionen Menschen Kurzarbeit angemeldet. Diesen Rekordwert gab die Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag in Nürnberg bekannt.

