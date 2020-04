Zur bestehenden Beratung per Videochat hat Zurich die digitale Überprüfung der Identität lanciert.Zurich - Zurich Schweiz ermöglicht als erste grosse Versicherung in der Schweiz, alle Lebensversicherungen digital zu erwerben. Zur bestehenden Beratung per Videochat hat Zurich die digitale Überprüfung der Identität lanciert. Zurich reagiert im Geschäft mit Lebensversicherungen auf den Corona-Lockdown: Als erste Schweizer Versicherung ermöglicht Zurich, alle Lebensversicherungen digital zu...

Den vollständigen Artikel lesen ...