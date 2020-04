Der US-Leitindex Dow Jones verliert 1,17 Prozent auf 24 345,72 Punkte.New York - Nach dem neuerlichen Kursschub vom Vortag ist den US-Börsen am Donnerstag erst einmal die Kraft ausgegangen. Der US-Leitindex Dow Jones verlor 1,17 Prozent auf 24 345,72 Punkte. Immerhin hat er sich vom Crash-Tief von Mitte März um mehr als ein Drittel erholt. Am Vortag hatte dem Dow nicht mehr viel bis zur runden Marke von 25 000 Punkten gefehlt. Diese dürften die Börsianer auch am...

