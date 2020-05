Der Basler Pharmazulieferer Lonza geht eine 10-jährige, weltweite strategische Zusammenarbeit mit dem US-Biotechunternehmen Moderna ein.Basel - Der Basler Pharmazulieferer Lonza geht eine 10-jährige, weltweite strategische Zusammenarbeit mit dem US-Biotechunternehmen Moderna ein. Dabei geht es um die Herstellung von Modernas Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus. Im Rahmen der Vereinbarung planen die Unternehmen die Einrichtung von Produktionsanlagen zur Herstellung von mRNA-1273 an den Lonza-Standorten in den USA und an den...

