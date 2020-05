Die jüngsten Daten der CME Group zeigen, dass das Open Interest an den Rohölfutures Märkten am Donnerstag um sieben 27,4K Kontrakte gestiegen ist. Das Volumen legte gleichzeitig um 156,4K Kontrakte zu. WTI hat 20,00 $ und darüber im Blick Die Preise für das Barrel WTI sind am Donnerstag gestiegen. Die positive Kursentwicklung ging mit einem Anstieg ...

Den vollständigen Artikel lesen ...