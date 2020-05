EUR/USD will den Bruch der 1,0900 konsolidieren - Weitere Kursgewinne bleiben möglich und das nächste Ziel ist die 1,1030 - Dem EUR/USD ist es in dieser Woche gelungen, die Schlüsselbarriere von 1,0900 zurück zu erobern, was die Tür für weitere kurzfristige Aufwärtstendenzen öffnet. Weiter nördlich dieses Niveaus zeichnet sich eine mögliche Bewegung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...