Der FTSE 100 fiel am Freitagvormittag um fast zweieinhalb Prozent auf 5757,70 Punkte.London - Wieder aufgeflammte Konjunkturängste haben den britische Aktienmarkt auch zum Start in den Mai belastet. Der FTSE 100 fiel am Freitagvormittag um fast zweieinhalb Prozent auf 5757,70 Punkte. Bereits tags zuvor hatten schwache Konjunkturdaten Anleger beunruhigt und die Kurse dies- wie jenseits des Atlantik nach unten gedrückt. An den meisten anderen Börsen Europas wurde wegen des 1.

