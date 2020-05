FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 01.05.2020 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS JOHN LAING PRICE TARGET TO 425 (440) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 9200 (9000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 7900 (6900) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ST JAMES'S PLACE TARGET TO 1118 (1098) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS SHELL B TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 1440 (1450) PENCE - BERENBERG INITIATES AB DYNAMICS WITH 'BUY' - TARGET 2050 PENCE - BERENBERG RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 160 (150) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 7450 (7350) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS IMI PLC PRICE TARGET TO 800 (950) PENCE - 'UNDERPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS SHELL PRICE TARGET TO 1700 (1900) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES ASHTEAD GROUP TARGET TO 2500 (2050) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES CONVATEC PRICE TARGET TO 180 (175) PENCE - 'UNDERPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 6100 (5900) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK CUTS BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 695 (730) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES FERGUSON PRICE TARGET TO 6600 (5900) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS SHELL B PRICE TARGET TO 1850 (2000) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS SHELL TO 'HOLD' (BUY) - HSBC RAISES NEXT PLC TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 5570 (7050) PENCE - HSBC RAISES RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 7300 (7000) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 5900 (5860) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES SHELL PRICE TARGET TO 1150 (1140) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS MELROSE INDUSTRIES PRICE TARGET TO 165 (180) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 9500 (8500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES CONVATEC PRICE TARGET TO 167 (160) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - LIBERUM CUTS BREWIN DOLPHIN HLDGS PRICE TARGET TO 330 (384) PENCE - 'BUY' - LIBERUM CUTS HARGREAVES LANSDOWN TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 1540 (2075) PENCE - LIBERUM CUTS QUILTER PRICE TARGET TO 145 (185) PENCE - 'BUY' - LIBERUM CUTS RATHBONE BROS PRICE TARGET TO 1520 (2100) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM RAISES INTEGRAFIN PRICE TARGET TO 455 (435) PENCE - 'HOLD' - RBC RAISES SHELL B PRICE TARGET TO 1800 (1700) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS EUROMONEY PRICE TARGET TO 1010 (1300) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS INTERCONTINENTAL HOTELS PRICE TARGET TO 3900 (4150) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS LLOYDS PRICE TARGET TO 45 (50) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES CONVATEC PRICE TARGET TO 245 (235) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES WHITBREAD TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 3610 (4875) PENCE



