Der Bundesrat will die Rückzahlungsfrist für die vom Bund verbürgten Kredite auch nicht von fünf auf acht Jahre verlängern.Bern - Der Bundesrat will die Rückzahlungsfrist für die vom Bund verbürgten Kredite nicht von fünf auf acht Jahre verlängern. Er möchte auch nicht festschreiben, dass der Nullprozentzins auf Bürgschaften beibehalten wird. Entsprechende Vorstösse empfiehlt er zur Ablehnung. Die Regierung hat am Freitag verschiedene von den Kommissionen verabschiedete Vorstösse für die ausserordentliche Session...

Den vollständigen Artikel lesen ...