Gemäss der am Freitag veröffentlichten nationalen Analyse des IFJ Institut für Jungunternehmen war der Monat April 2020 mit 2721 Neugründungen der schwächste Monat der letzten 10 Jahre.Zürich - Wegen des Coronavirus werden in der Schweiz derzeit viel weniger Firmen gegründet als sonst. Nachdem der Februar 2020 noch als gründungsstärkster Monat seit Existenz des schweizerischen Handelsregisters in die Geschichte eingegangen war, hatten die Corona-Massnahmen des Bundesrates von Mitte März einen Einbruch bei den Neugründungen im April zur Folge. Gemäss der am Freitag...

