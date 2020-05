Die Zahl der neuen Coronavirus-Fälle sinkt weiter. Bald sollen in der ganzen Schweiz wieder alle Infizierten und ihre Kontaktpersonen aufgespürt und in Quarantäne geschickt werden können.Bern - Die Zahl der neuen Coronavirus-Fälle sinkt weiter. Bald sollen in der ganzen Schweiz wieder alle Infizierten und ihre Kontaktpersonen aufgespürt und in Quarantäne geschickt werden können. Mit dieser Eindämmungsstrategie versuche man, die Ausbreitung des Virus strikte zu unterbinden, sagte Daniel Koch, Delegierter des BAG für Covid-19, am Freitag vor den Bundeshausmedien.

