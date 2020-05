Die Bank of England (BoE) gab am Freitag bekannt, dass sie ihren Zinsentscheid und die Ergebnisse ihrer Sitzung des Geldpolitischen Ausschusses am 7. Mai um 8 Uhr veröffentlichen wird und nicht wir üblich um 13 Uhr. Die BoE wird auch ihre aktualisierten Wirtschaftsprognosen zusammen mit dem Protokoll ihres Ausschusses für Finanzpolitik veröffentlichen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...