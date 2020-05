In Berlin-Mitte ist am Freitag ein Team der "Heute-Show" von Unbekannten angegriffen worden. Fünf Teammitglieder seien dabei nach derzeitigem Kenntnisstand verletzt worden, teilte das ZDF am Freitagabend mit.



Der Angriff erfolgte demnach, als das Team nach Dreharbeiten auf dem Weg zu seinen Fahrzeugen war. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. ZDF-Programmdirektor Norbert Himmler verurteilte den Angriff: "Die Pressefreiheit ist - gerade in diesen Tagen - ein hohes Gut. Unsere Sorge gilt nun jedoch zuallererst den Teammitgliedern und ihrer Gesundheit", sagte er.

Fondsmanager Nr.1 nutzt diese Hebelschein-Empfehlungen - HIER klicken