Nach Ansicht der UOB Group-Strategen in ihrem "Quarterly Global Outlook" sollte die Wahrscheinlichkeit einer weiteren QE-Runde durch die RBNZ noch nicht ausgeschlossen werden. Wichtige Zitate "Ermutigend ist, dass die RBNZ im gegenwärtigen Umfeld schnell reagiert hat. Am 23. März kündigten die geldpolitischen Entscheidungsträger an, dass sie in großem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...