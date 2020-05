In den Fällen von erneut positiv Getesteten sei kein lebendes Virus vorhanden, was Theorien wie die Reaktivierung oder Reinfektion des Virus widerlege.Seoul - Bis 28. April wurden nach Angaben der Korea Centers for Disease Control and Prevention (KCDC) insgesamt 277 Personen, die sich von COVID-19 erholt haben, erneut positiv getestet. Südkoreanische Gesundheitsexperten sagten jetzt, dass wieder genesene Coronavirus-Patienten aufgrund von Spuren von Virusfragmenten, die inaktiviert wurden, wieder positiv getestet worden sein könnten.

