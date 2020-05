Außenminister Heiko Maas (SPD) hat China dazu aufgerufen, sich an der Aufklärung über den Ursprung der Coronavirus-Pandemie zu beteiligen. "Die ganze Welt hat ein Interesse, dass der genaue Ursprung des Virus geklärt wird", sagte der SPD-Politiker den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Montagsausgaben).



"Fundierte Antworten darauf muss aber die Wissenschaft geben, nicht die Politik." China könne hier unter Beweis stellen, wie transparent es mit dem Virus tatsächlich umgehen wolle. Die Führung in Peking geht davon aus, dass das Virus auf dem Fischmarkt in der Stadt Wuhan auf Menschen übertragen worden sei. Andere - unter ihnen US-Präsident Donald Trump - vermuten ein chinesisches Labor als Quelle.

