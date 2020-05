In Krisenzeiten wie der aktuellen Corona-Pandemie steigen der Wert und die Wertschätzung von Lebensmitteln. Darauf macht Niedersachsens Ernährungsministerin Barbara Otte-Kinast anlässlich des Tags der Lebensmittelverschwendung am 2. Mai aufmerksam. Bildquelle: Shutterstock.com "Während in den letzten Jahren Lebensmittel im Überfluss vorhanden waren und die...

Den vollständigen Artikel lesen ...