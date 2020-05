Der Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibung und Amortisierung (EBITDA) von CSOL Holding SOL Holding Ltd. aus laufenden Geschäften belief sich auf 120,2 Millionen USD und die entsprechende EBITDA-Gewinnmarge war 36,8%. Der Umsatz betrug 326,4 Millionen USD, ein Rückgang von 12,7% im Vergleich zu 2018, was vor allem an einer kleineren Menge Avocados und niedrigeren Blaubeerpreisen lag....

