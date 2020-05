Die Börsen in Festlandchina und in Japan blieben am Montag feiertagsbedingt geschlossen.Tokio / Hongkong / Shanghai - Der Aktienmarkt in Hongkong ist wegen zunehmender Spannungen zwischen den USA und China mit massiven Verlusten in die neue Woche gestartet. Der Hang-Seng-Index notierte im späten Handel mehr als 4 Prozent im Minus bei 23'641 Punkten. Die Börsen in Festlandchina und in Japan blieben am Montag feiertagsbedingt geschlossen. In der Corona-Krise nimmt die internationale...

Den vollständigen Artikel lesen ...