Auf einer Landstraße im baden-württembergischen Neckar-Odenwald-Kreis sind am Sonntagabend ein 22-jähriger Pkw-Fahrer und seine 18-jährige Beifahrerin bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der Fahrzeugführer war aus bisher unbekannter Ursache im kurvigen Straßenverlauf der Landstraße nach links von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei am frühen Montagmorgen mit.



Dabei wurden mehrere Bäume entwurzelt - das Auto prallte schließlich gegen einen weiteren Baum und kam zum Stillstand. Beide Insassen wurden so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen erlagen. Zur Unfallaufnahme und Bergung war die Landstraße für mehrere Stunden voll gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauerten zunächst noch an.

