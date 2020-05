Die digitale Transformation wird sich als Reaktion auf die neuen Anforderungen an Technologien, Geschäftsmodelle und soziale Interaktionen beschleunigen.Die Welt wird nicht einfach genau da weitermachen, wo sie vor der Krise aufgehört hat. Wir werden nach dieser Zeit eine andere Welt vorfinden." - Jamie Metzl, Autor von Hacking Darwin: Gentechnik und die Zukunft der Menschheit. In jeder zweiten E-Mail und in jedem zweiten Social-Media-Beitrag geht es aktuell um die Auswirkungen des COVID-19-Virus auf unser Leben. In den vergangenen Wochen hat...

Den vollständigen Artikel lesen ...