EUR/USD wird am Montag mit einer erneuten Verkaufsverzerrung konfrontiert - Das kurzfristige Ziel bleibt der 200-Tage-SMA nahe der 1,1030 - Die ordentliche Erholung des EUR/USD schaffte es, am Freitag kurzzeitig die wichtige 1,10 zu überwinden und er verlor kurz darauf etwas an Schwung. Ein Ausbruch über diesen anfänglichen Widerstandsbereich dürfte ...

