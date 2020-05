Nach Auswertung des Fraunhofer-ISE kamen Windkraft und Photovoltaik mit zusammen auf einen Anteil von mehr als 45 Prozent an der Nettostromerzeugung zur öffentlichen Stromversorgung. Im Jahresvergleich gingen dabei die Last und die Börsenstrompreise infolge der Corona-Krise massiv zurück.Die erneuerbaren Energien erreichten im April einen Anteil von 60,3 Prozent an der Nettostromerzeugung. Davon stammten 25,6 Prozent von der Windkraft und 20 Prozent kamen von der Photovoltaik, wie die aktuelle Auswertung der Daten durch Energy Charts vom Fraunhofer ISE zeigt. Die Biomasse trug demnach 10,7 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...