Am 4. Mai 2020 haben wir einen kleinen, aber wichtigen Meilenstein erreicht: neue verpackung hat nun 1.000 Follower bei Linkedin. Werden auch Sie Teil der Community! Zweimal in der Woche, immer am Dienstag und Donnerstag, erscheint der Newsletter von neue verpackung, in dem wir Sie über aktuelle Entwicklungen der Verpackungsbranche informieren. Wer es interaktiver mag, kann sowohl bei Xing als auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...