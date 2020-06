In den letzten eineinhalb Jahren hat die Frischebranche ganz intensiv nach Ersatzverpackungen für Plastik gesucht. Durch den großen Druck in der Öffentlichkeit sind die Marketingaktivitäten der einzelnen Marktteilnehmer auf Hochtouren gelaufen. Die ersten massentauglichen Verpackungen aus alternativen Materialien haben die Feuertaufe hinter sich. In den ersten Marktstudien...

Den vollständigen Artikel lesen ...