Während der enorme Leistungsbilanzüberschuss der Eurozone weiterhin eine Unterstützung bieten könnte, wird die Stimmung des EUR untergraben, wenn die Politik in der Frage der fiskalischen Kohärenz innerhalb der Region negativ wird, so Jane Foley von der Rabobank. Wichtige Zitate "In den kommenden Tagen sind eine Reihe von Hürden zu überwinden. Eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...