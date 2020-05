EUR/JPY konsolidiert die starke Aufwärtsbewegung nach der EZB-Entscheidung am Donnerstag - Weitere Verluste drohen bei einem Fall unter 117,00 - EUR/JPY 4-Stundenchart Der Euro/Yen legte letzte Woche kräftig zu, konnte in der neuen Handelswoche aber nicht an seine Gewinne anknüpfen unter droht erneut unter 117,00 zu fallen. Insgesamt bleibt die ...

