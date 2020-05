Der Kiwi legte kräftig zu, zog sich dann aber genauso schnell wieder zurück. Am Freitag war der NZD/USD deutlich unter Druck geraten, als die Wall Street nach unten ging, so die Analysten von ANZ. Wichtige Zitate "Der Kiwi ist anfällig für Schwankungen in der Risikobereitschaft. Auch wenn diese spezielle Korrekturphase zu groß sein mag oder auch nicht, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...