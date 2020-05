Die Grünen gewinnen in der aktuellen Sonntagsfrage des Meinungsforschungsinstitut INSA in der Wählergunst. Im aktuellen Meinungstrend für die "Bild" (Dienstagausgabe) verlieren die Koalitionsfraktionen CDU/CSU (37,5 Prozent) und SPD (15 Prozent) jeweils einen halben Punkt.



Die FDP (sechs Prozent) gibt einen Punkt ab. AfD (11 Prozent) und Linke (7,5 Prozent) gewinnen je einen halben Punkt hinzu, die Grünen (17 Prozent) verbessern sich um einen Punkt. Sonstige Parteien kommen wie in der Vorwoche zusammen erneut auf sechs Prozent. Neben der schwarz-roten GroKo, die zusammen 52,5 Prozent erreicht, kommen auch Union und Grüne mit zusammen 54,5 Prozent auf eine klare Mehrheit.



"Corona prägt immer noch die Stimmung, aber die Maßnahmen und ihre Folgen kommen stärker in den Blick. Das dokumentieren einerseits die fortgesetzten schwachen Verluste der SPD und der weiterhin starken Union sowie andererseits die Gewinne aller Oppositionsparteien, außer der FDP", sagte INSA-Chef Hermann Binkert. Für den Meinungstrend wurden vom 1. bis zum 4. Mai insgesamt 2.101 Bürger befragt.

