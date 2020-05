"Warum in die Ferne schweifen, das Gute liegt so nah!" Gerade in der Corona-Zeit lässt sich dieser Spruch auf viele Bereiche beziehen. Neben dem Urlaub im eigenen Land wird er natürlich für die Herkunft von Lebensmitteln verwendet. Foto © Landvolk-Pressedienst Zunehmend entdecken Verbraucherinnen und Verbraucher regionale Lebensmittel ebenso wie den Einkauf von...

Den vollständigen Artikel lesen ...