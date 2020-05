Der Versicherer lehnt aufgrund eines Ausschlusses in der Epidemie-Versicherung die Pandemie-Deckung ab und hält an dieser Position fest.Basel - Helvetia lehnt aufgrund eines klaren Ausschlusses in der Epidemie-Versicherung die Pandemie-Deckung ab und hält - bestätigt durch ein Rechtsgutachten - an dieser Position fest. Schweizer Gastro-Unternehmen, die eine solche Epidemie-Versicherung haben und Ausfälle aufgrund der Massnahmen zur Eindämmung von COVID-19 verzeichnen, bietet sie aber eine Vergleichslösung an.

Den vollständigen Artikel lesen ...