Am letzten Donnerstag sah es so aus, als ob bei thyssenkrupp ISIN: DE0007500001 der Knoten geplatzt wäre. Das bisherige Zwischenhoch seit dem Corona-Tief war überwunden und aus charttechnischer Sicht war der Weg nach oben ein gutes Stück frei. Am Montag kam dann nach einem kritischen "Handelsblatt"-Bericht das böse Erwachen für die Aktionäre. Das Papier stürzte nach einem Hoch am Donnerstag bei 6,468 Euro bis auf gut 5,00 Euro ab. Jetzt wird sich ...

