Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie ist die Inflation in der Schweiz ist im April 2020 im Vergleich zum Vorjahr gesunken.Neuenburg - Die Inflation in der Schweiz ist im April 2020 im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Hintergrund sind eine Reihe von Faktoren im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und deren Bekämpfung. Das Preisniveau gemessen am Landesindex der Konsumentenpreise (LIK) ist im April gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozent auf 101,3 Punkte gesunken, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Dienstag...

