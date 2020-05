FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS HSBC PRICE TARGET TO 410 (420) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 410 (425) P - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES DIPLOMA PLC PRICE TARGET TO 1580 (1500) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES RBS PRICE TARGET TO 135 (130) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG INITIATES BREWIN DOLPHIN WITH 'BUY' - TARGET 310 PENCE - BERENBERG INITIATES RATHBONES WITH 'HOLD' - TARGET 1350 PENCE - BERENBERG RAISES TATE & LYLE PRICE TARGET TO 665 (625) PENCE - 'HOLD' - CREDIT SUISSE CUTS MEGGITT PRICE TARGET TO 240 (270) PENCE - 'UNDERPERFORM' - DEUTSCHE BANK CUTS RSA INSURANCE PRICE TARGET TO 500 (575) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS TATE & LYLE PRICE TARGET TO 630 (650) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES ROYAL MAIL TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 183 (93) PENCE - HSBC RAISES TALK TALK TELECOM TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 115 PENCE - JPMORGAN CUTS ASHMORE GROUP TO 'UNDERWEIGHT' ('NEUTRAL') - TARGET 310 (350) P - JPMORGAN CUTS BT GROUP PRICE TARGET TO 182 (210) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1700 (1750) PENCE - 'NEUTRAL' - KEPLER CHEUVREUX CUTS RELX TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 1915 (1850) PENCE - MORGAN STANLEY CUTS BUNZL PRICE TARGET TO 1600 (1660) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - RBC CUTS LLOYDS PRICE TARGET TO 40 (46) PENCE - 'OUTPERFORM' - SOCGEN CUTS BURBERRY PRICE TARGET TO 1700 (1800) PENCE - 'BUY'



