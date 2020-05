Nach einem schwachen Start in die Woche haben die Kurse an den europäischen Börsen am Dienstag wieder ordentlich Boden gut gemacht.London / Paris - Nach einem schwachen Start in den Börsenmonat Mai haben die Kurse an den europäischen Börsen am Dienstag wieder ordentlich Boden gut gemacht. Der europäische Leitindex EuroStoxx 50 legte um 2,11 Prozent auf 2875,91 Punkte zu - und schloss damit fast auf Tageshoch. Allgemein galt es als Kurstreiber, dass in vielen Ländern die virusbedingten Alltagsbeschränkungen mehr und mehr...

