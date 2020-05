Italien will Arbeitserlaubnis für Hunderttausende illegal immigrierte Erntehelfer. - Coronakrise: So lockert Bayern die Maßnahmen. Italien will Arbeitserlaubnis für Hunderttausende illegal immigrierte Erntehelfer Rom hat offenbar vor, als landwirtschaftliche Arbeitskräfte tätigen illegalen Immigranten eine Arbeitserlaubnis zu erteilen. Dies gab laut...

Den vollständigen Artikel lesen ...