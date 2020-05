Durch den Zukauf zweier Liegenschaften in Bonaduz und Bülach ist der Portfoliowert des SF Sustainable Property Funds auf 1,06 Mrd Franken gestiegen.Zürich - Durch den Zukauf zweier Liegenschaften in Bonaduz im Kanton Graubünden und Bülach im Kanton Zürich ist der Portfoliowert des SF Sustainable Property Funds auf 1,06 Mrd Franken gestiegen. Der Fondsmanager prüft für den SF Sustainable Property Fund eine Kapitalerhöhung im zweiten Quartal 2020 durchzuführen. Der SF Sustainable Property Fund konnte am Anfang des zweiten Quartals 2020 zwei...

Den vollständigen Artikel lesen ...