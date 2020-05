Georg Wunderlin (Schroders): Private Assets in der Covid-19-Krise

04.05.2020 - Lektionen aus der Vergangenheit können hilfreich sein. Covid-19 stellt jedoch eine beispiellose Herausforderung für das Finanzsystem dar. Im Folgenden untersuchen wir, welche Auswirkungen das Virus auf Private Assets hat.

Anleger, die wissen wollen, wie sich die Covid-19-Krise auf ihre Portfolios auswirken könnte, suchen in früheren Krisen - insbesondere der globalen Finanzkrise - nach Antworten. Das ist verständlich, und in manchen Fällen kann der historische Vergleich auch hilfreich sein. Jedoch verweisen wir darauf, dass sich die aktuelle Krise in vielen Punkten von der Finanzkrise deutlich unterscheidet.

Über die Ursachen der Finanzkrise von 2008/09 wurden ganze Bücher geschrieben und sogar Filme gedreht. Im Grunde genommen handelte es sich jedoch um eine Vertrauenskrise zwischen unterkapitalisierten/überschuldeten Banken. Die Covid-19-Krise sieht anders aus. Die Bilanzen der Banken sind deutlich weniger verschuldet und dem Umfang nach wesentlich bescheidener als 2008. Auch die Finanzierung ist stabiler.

Im Zentrum der Covid-19-Krise steht im Wesentlichen ein beispielloser Zusammenbruch der Nachfrage in der Realwirtschaft. Maßnahmen zur Einschränkung des Virus haben insbesondere kleine Unternehmen hart getroffen. Die Arbeitslosigkeit ist auf kurze Sicht in die Höhe geschnellt, während die Regierungen den Kontakt zwischen den Menschen zu minimieren versuchen. Analysten beobachten nun, wie schnell lebensfähige Unternehmen die Grenzen vorhandener Kreditlinien erreichen und ob sie auch genug Kapital haben, um den Nachfrageschock zu überstehen.

Die Auswirkungen einer "menschlichen Krise" sind daher ganz andere als die einer Bankenkrise und werden an den Privatmärkten ganz anders ihren Niederschlag finden als die Ereignisse vor zehn Jahren. Private Assets sind nicht alle gleich. Die Renditetreiber sind sehr unterschiedlich. Das gilt nicht nur für aktien- und anleihebasierte Segmente.

Die Wirksamkeit der Konjunkturpakete der Regierungen für verschiedene Bereiche der Wirtschaft, das Wesen der Cashflows zugrunde liegender Unternehmen und die Duration von anleihebasierten Privatanlagen sind allesamt Faktoren, die zu den Unterschieden bei den Auswirkungen beitragen ...

Lesen Sie hier den vollständigen Artikel "Private Assets in der Covid-19-Krise" .

