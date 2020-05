In den ersten vier Monaten dieses Jahres wurden trotz Corona-Krise fast 3.900 neue Ladepunkte für Elektroautos geschaffen. Insgesamt gibt es dem BDEW zufolge jetzt deutschlandweit fast 28.000 Ladepunkte - genug für die derzeit gemeldeten Elektroautos und Plug-In-Hybride.Die Zahl öffentlich zugänglicher Ladepunkte ist in den ersten vier Monaten dieses Jahres um gut 16 Prozent auf 27.730 gestiegen. Davon sind 14 Prozent Schnelllader. Das geht aus dem aktuellen Ladesäulenregister des Bundesverbandes der deutschen Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) hervor. Es dient der Erfassung der in Deutschland ...

